تعرفي علي طريقة كيك الزبادي بدون بيض

القاهرة – لايف ستايل المقادير - طحين : كوب ونصف

- سكر : كوب

- لبن زبادي : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة طريقة التحضير - طحين : كوب ونصف- سكر : كوب- لبن زبادي : كوب- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة- الزيت النباتي : نصف كوب- الفانيليا : ملعقة صغيرة 1. اخلطي الزبادي والسكر في وعاء جيداً، ثم أضيفي له الزيت النباتي وبيكربونات الصوديوم والبيكنج باودر وقلبي الخليط جيداً. 2. أضيفي الفانيليا والدقيق تدريجياً إلى المزيج واستمري في التقليب حتى تحصلي على القوام المناسب للكيك. 3. ضعي المزيج في قالب الكيك بعد دهنه بالزيت والدقيق وضعيه في الفرن المسخن مسبقاً. 4. اتركي الكيك في الفرن ولا تفتحي الفرن لمدة ربع ساعة حتى لا تؤثرين على ارتفاعها. Advertisements 5. تأكدي من نضج الكيك بعد مرور 30 دقيقة ثم قدميها باردة أو دافئة. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

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