تعرفي علي طريقة كيكة الزبادي بالبرتقال والزنجبيل

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- سكر : نصف كوب

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة ونصف (طازج مقشر ومفروم ناعم)

- برش البرتقال : 3 ملاعق كبيرة

- طحين : ربع كوب

- حليب بودرة : 3 ملاعق كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : ربع كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

طريقة التحضير 1. اخلطي السكر والزنجبيل وبشر البرتقال مع نصف كوب من الماء في قدر على النار حتى يبدأ بالغليان ويذوب السكر. 2. ازيلي القدر عن النار واتركيه ليبرد لمد ة 20 دقيقة. 3. سخني الفرن على حرارة 375 درجة. 4. اخلطي الطحين والحليب البودرة والبيكنج باودر والملح في وعاء واتركيه جانبا. 5. في وعاء آخر اخفقي البيض واللبن الزبادي والزيت والفانيلا حتى يصبح المزيج ناعماً. Advertisements 6. أضيفي خليط الطحين للمزيج واخفقي حتى تمتزج المكونات. 7. صبي خليط الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج وتصبح الكيكة ذهبية اللون ثم اتركيها لتبرد. 8. صبي خليط السكر والزنجبيل والبرتقال فوق الكيك وقطعيها وقدميها. 9. يمكنك تزيينها ببرش البرتقال حسب الرغبة. قد يهمك ايضا:

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