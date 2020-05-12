تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شاورما بالفرن للسحور



المقادير

- الدجاج : 600 غراماً (مقطع)

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : 2 ملعقة صغيرة

- بابريكا : 2 ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 5 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء متوسط الحجم، ضعي كل من الكزبرة، الثوم، زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض.

نكهي بالكمون، البابريكا، الكركم، القرفة، الملح والفلفل الأسود ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل.

وزعي قطع الدجاج في الخليط، قلبي بتأن حتى تتجانس المكونات ثم غطي الوعاء وأدخليه الى الثلاجة لحوالي ليلة كاملة حتى ينتقع الدجاج.

وزعي الدجاج بالخليط في صينية فرن مغلفة بورق قصدير ثم أدخليها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية.

اتركي الصينية في الفرن لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيداً قبل التقديم.

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