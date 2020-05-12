تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صينية شاورما دجاج

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- زيت الزيتون : ثلث كوب

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه / مقطع شرائح)

طريقة التحضير 1. اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والكمون والبابريكا والملح والفلفل والكمون في طبق. 2. أضيفي قطع الدجاج وحركي ثم غطي الطبق واتركيه في الثلاجة ليلة كاملة. 3. سخني الفرن على حرارة 425 درجة. 4. ادهني طبق فرن بالقليل من الزيت وأضيفي خليط الدجاج للطبق. Advertisements 5. أدخلي الطبق للفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الدجاج. 6. قدميها ساخنة إلى جانب الخبز والمخلل وصلصة الثوم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج مع الأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك محشي بالجبن والريحان

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