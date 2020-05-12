تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لازانيا رول بالدجاج

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- اللازانيا : باكيت

- صدر الدجاج : ربع كيلو

- طماطم : 2 حبة (مقطعة قطع صغيرة)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم)

- الثوم : فصّان (مقطع)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (كبير الحجم)

- الزيت : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الجبنة البيضاء : نصف كوب (بالأعشاب)

- جبن موزاريلا : نصف كوب

- صلصة البشاميل : كوب (جاهز)

طريقة التحضير 1. اسلقي اللازانيا في ماء وملح وقليل من الزيت وليست الكمية بأكملها لمدة 5 إلى 7 دقائق. 2. اسلقي الدجاج وقطعيه قطع صغيرة واتركيه يبرد. 3. قومي بتشويح الطماطم مع البصل والثوم والفلفل الأخضر في قليل من الزيت. 4. افردي اللازانيا كالمستطيل. 5. افردي فوقها خليط الجبن الأبيض بالأعشاب. 6. ضعي فوقها الدجاج المقطع مع قليل من الخضراوات المشوحة. 7. قومي بلف اللازانيا واحده تلو الأخرى. Advertisements 8. في إناء من البايركس الحراري قومي بوضع طبقة من البشاميل. 9. رصي لفات اللازانيا في إناء البايركس. 10. رشي كميات من جبن الموزاريلا المبروش على الوجه. 11. غطي اللازانيا بطبقة من البشاميل وأدخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة 15 دقيقة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج مع الأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك محشي بالجبن والريحان

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