تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لازانيا بالدجاج



المقادير

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- صدر الدجاج : 6 صدور (مسلوق ومقطع لمكعبات)

- الفطر : كوب (مقطع شرائح)

- ملح : حسب الرغبة

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : نصف كوب

- عجينة اللازانيا : باكيت (جاهزة)

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

- الزبدة : ملعقة صغيرة (طرية)

طريقة التحضير

1. لتحضير البشاميل: أدخلي على صلصة البشاميل لمعرفة المقادير وطريقة التحضير.

2. ضعي الزيت بقدر على النار، أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.

3. أضيفي الثوم المفروم، والفطر المقطع، وصدر الدجاج المسلوق، وبهري بالثوم البودرة، والملح، والفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية وحركي.

4. أضيفي مرق الدجاج واتركي الخليط لمدة 3 دقائق.

5. ادهني صينية الفرن بالقليل من الزبدة الطرية، وابدأي بتشكيل طبقات من اللازانيا، ثم خليط الدجاج، فطبقة من البشاميل، وكرري العملية حتى الانتهاء من الكمية. ثم أضيفي طبقة أخيرة من جبنة الموزاريلا المبشورة.

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6. أدخلي الصينية للفرن المحمى على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة.

7. قدمي لازانيا بالدجاج ساخنة.

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