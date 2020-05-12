من خيرات مطبخك؛ تجدين الحلول المناسبة لعلاج المشاكل الجمالية، وأكثر، اليوم سنحدثك عن وصفة سحرية من الشاي الأخضر والزبادي، فطبقي هذه الخلطة وشاركينا نتائجها الفعّالة.



فوائد الشاي الأخضر

توجد عدّة فوائد للشاي الأخضر على البشرة، ويعتبر مضاداً للبكتيريا والالتهابات؛ لأنّه غني بمضادات الأكسدة، وغيرها من الخصائص التي تكافح حدوث مجموعة متنوعة من الاضطرابات الجلدية، كما أنه يكافح ظهور علامات تقدّم البشرة في السّن، مثْل التّجاعيد، ويقلل من أضرار أشعة الشّمس، وذلك لأنّه غني بأحد مضادات الأكسدة، التي تمنع أضرار الجذور الحرّة، يعالج البشرة الدهنية، ويقلل من إفراز الدّهون في الغدد الدهنية. يُخلّص البشرة من حب الشّباب والرؤوس السّوداء؛ وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات. يحمي البشرة من أشعة الشّمس الضارة، ويحد من أثرها السلبي عليها، وقد أكدت إحدى الدراسات أن شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميّاً يمكن أن يقلل من احمرار الجلد والتهابه، ويخفّف من الانتفاخ تحت العينين والهالات السوداء الناتجة عن التّعب، وقلة النوم.



وصفة الشاي الأخضر والزبادي

وصفة الشاي الأخضر والزبادي

ماسك الزبادي والشاي الأخضر يحارب التجاعيد، حيث يجدّد خلايا البشرة ويشدّ الجلد، ويساعد على التخلّص من البكتيريا، الالتهابات، الحساسية، وحبوب الشباب والرؤوس السوداء. وبعد محاربة هذه الشوائب كلها؛ تحصلين على بشرة فاتحة ونضرة.

Advertisements

• المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي كامل الدسم.

كيس شاي أخضر.

• طريقة التحضير: فقط أفرغي كيس الشاي في وعاء، واخلطي معه الزبادي، وضعي المزيج لنصف ساعة في الثلاجة، ثم طبّقيه على وجهك لربع ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد مع تمرير الثلج.

ويمكن استخدامه يومياً؛ للتخلّص من حبوب الوجه، ولتفتيح البشرة واستعادة نضارتها.

قد يهمك أيضا:

إليكي بعض النصائح للتعامل مع مشكلة جفاف البشرة

طريقة عمل سيروم الفيتامين E في المنزل لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة