روتين العناية الليلي بالبشرة على طريقة النجمة ريز ويذرسبون

رغم تقدمها في السن، لا تزال النجمة ريز ويذرسبون Reese Witherspoon تتمتع بإطلالة شابة مفعمة بالحيوية، فبشرة وجهها المشرقة والنضرة والخالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة، تعود الى روتين العناية الليلي بالبشرة الذي تتبعه النجمة يومياً، وهو سريع وبسيط وفعال جداً ويشتمل على مستحضرات ذات أسعار معقولة.

تعرفي في ما يلي الى روتين العناية الليلي الخاص بالنجمة ريز ويذرسبون.

Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum

إن هذا السيروم الليلي من Elizabeth Arden هو الخطوة الأولى في روتين العناية الليلي الخاص بالنجمة ريز ويذرسبون، وهو عبارة عن سيروم فاخر ذي تركيبة خفيفة وشبه شفافة تحتوي على الريتينول والسيراميد، وهما مكونان أساسيان في مستحضرات العناية بالبشرة، حيث يعملان على حماية البشرة من التجاعيد وتحسين نسيج الجلد، ومنح البشرة النضارة والإشراقة.

NuVibe RX Amethyst Massaging Beauty Tool

إنها أداة تجميل الوجه المصممة بشكل فريد، والتي تُستخدم لتدليك البشرة بفعالية وإعادة الشباب إليها، حيث تعمل على إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة بفعالية، وهي ملائمة لأنواع البشرة كافة: العادية والجافة والدهنية والمختلطة. يتم استخدام هذه الأداة على الأنف وحول الفم والخدين والرقبة والفك، إضافة الى منطقة حول العين. وهي تشكل الخطوة الثانية في روتين العناية الليلي الذي تتبعه النجمة ريز ويذرسبون.

Elizabeth Arden's Prevage Progressive Renewal Treatment

مع التقدم في السن، تتباطأ عملية تجديد الخلايا، ففي سن الشباب يحدث دوران الخلايا كل 28 يوماً تقريباً، فيما يتباطأ ليحصل كل 45 الى 60 يوماً في سن الأربعين وما فوق. بالتالي، فإن هذا المستحضر الذي تستخدمه النجمة ريز ويذرسبون في الليل من Elizabeth Arden، يعمل على تقشير الخلايا السطحية الباهتة بلطف لتسريع معدل دوران الخلايا وجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً وشباباً. كما أنه علاج مكثف لتقشير بشرة الوجه في المنزل خلال أربعة أسابيع، حيث يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وأحماض الهيدروكسي، وهي مكونات أحماض تقشر البشرة بلطف وتحمي خلايا الجلد من الجذور الحرة.

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Cetaphil Daily Facial Cleanser

هذا الغسول الذي تستخدمه يومياً النجمة ريز ويذرسبون قبل الخلود الى النوم، يتميز بتركيبته غير المزعجة والمصممة لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة وآثار المكياج المتراكمة على سطح البشرة، من دون أن يسبب الجفاف.

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