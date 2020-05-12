شكرا لقرائتكم خبر عن العلم والأعشاب VS كورونا.. بذور الكمون الأسود تحسن صحة الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع بذور الكمون الأسود بتاريخ طويل من الاستخدام في الحضارتين الهندية والعربية كغذاء ودواء، وقد تم استخدامه بشكل شائع كعلاج لمجموعة متنوعة من الحالات الصحية المتعلقة بالجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية ودعم الجهاز المناعي، فضلا عن تحسين الصحة العامة، من خلال سلسلة العلم والأعشاب VS كورونا نتعرف على فوائد بذور الكمون الأسود في تحسين صحة الجهاز التنفسي، وفقاً لموقع selfhacked.

يُعرف الكمون الأسود بأنه مضاد للالتهابات والعدوى فهل يمكن أن يساعد في علاج فيروس كورونا؟ ...حتى الآن لم يعرف العلماء هذا الأمر ولكن ما أثبتوه في دراسات سابقة أن الكمون الأسود يحسن صحة الجهاز التنفسي.



الكمون الاسود

فوائد الكمون الأسود والربو

تحسن مستخلص بذور الكمون الأسود المغلي من أعراض الربو في دراسة واحدة (15 مل/ كجم من 0.1 جرام من المستخلص المسلوق يوميًا) من 29 مريضًا مصابين بالربو قلل من تكرار أعراض الربو والصفير وتحسين وظائف الرئة على مدى 3 أشهر، وكان لدى المرضى الذين تناولوا خلاصة بذور الكمون السوداء حاجة أقل لأدوية وأجهزة استنشاق إضافية.

وكانت دراسة أخرى أجريت على 80 من المصابين بالربو نتائج مماثلة، أدى زيت الحبة السوداء المأخوذ عن طريق الفم لمدة 4 أسابيع إلى تحسين التحكم في الربو، كما لاحظ العلماء أيضًا وجود اتجاه في تحسين وظائف الرئة.

وخلص تحليل لـ 4 تجارب سريرية أن زيت الكمون السوداء قد يساعد كإضافة للعلاجات التقليدية للربو

كما أظهر مستخلص بذور الكمون الأسود تأثيرات مضادة للالتهابات في الفئران المصابة بالربو.

الحساسية

تشير بضع دراسات بشرية على نطاق صغير إلى أن الحبة السوداء قد تساعد في تقليل أعراض الحساسية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس.

خلصت مراجعة (من 4 دراسات ، ما مجموعه 152 مريضا يعانون من أمراض الحساسية) إلى أن زيت بذور الكمون الأسود قد يساعد في الحساسية عند استخدامه كإضافة للعلاج التقليدي، فقد قلل من أعراض الحساسية الذاتية ، بما في ذلك الربو والأكزيما و انسداد الأنف.

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وفي دراسة أخرى أجريت على 66 مريضًا مصابًا بالتهاب الأنف التحسسي، قلص زيت الكمون الأسود الأعراض مثل الحكة وسيلان الأنف والعطس والاحتقان بعد أسبوعين.



الكمون الاسود

تلف الرئة

يعتقد بعض العلماء أن الكمون الأسود قد يساعد أيضًا في مشاكل التنفس التي لا تسببها الحساسية مباشرةً، حسّن المستخلص المسلوق من البذور وظيفة التنفس والرئة، مما قلل من الحاجة إلى أجهزة الاستنشاق، في دراسة أجريت على 40 من ضحايا الحرب الكيميائية الذين يعانون من صعوبات في التنفس.

التهاب الحلق

في تجربة سريرية على 186 شخصًا مصابًا بالتهاب في اللوزتين أو الحلق ، خففت الكبسولات التي تحتوي على الكمون الأسود الألم وصعوبات البلع ، وانخفاض استخدام مسكن الألم.

علاج العدوى الفيروسية

التهاب الكبد C

حسنت بذور الكمون الأسود الأعراض وقللت الحمل الفيروسي لدى مرضى التهاب الكبد C في دراسة أجريت على 30 شخصًا.

في دراسة أخرى لـ 75 مريضًا يعانون من هذه الحالة ، كان للحبة السوداء وحدها (500 مجم) أو مع الزنجبيل (500 مجم) تأثيرات مفيدة مماثلة.

فيروس الإيدز

زيت الكمون الأسود يقلل من الحمل الفيروسي حتى يجعله غير قابل للاكتشاف في شخصين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.