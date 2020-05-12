شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 18 من أصل 48 طفلاً بالعناية المركزة بسبب كورونا يحتاجون لتنفس صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن آثار فيروس كورونا على الأطفال يمكن أن تكون مدمرة كما هى على البالغين، وإن كان ذلك لدى أقلية من المرضى، وبحثت الدراسة 48 حالة لأطفال تم إدخالهم العناية المركزة وكان لديهم أمراض مزمنة سابقة ووجد البحث أن 18 من هؤلاء الأطفال كانوا يحتاجون أجهزة التنفس الصناعي.





ووفقاً لموقع "إنسايدر"، فقد فحص البحث، الذي نشر في مجلة JAMA Pediatrics ، 48 حالة لأطفال تم إدخالهم في 14 وحدة مختلفة للعناية المركزة للأطفال في الولايات المتحدة وكندا بين أواخر مارس وأوائل أبريل وكان 40 من هؤلاء الأطفال يعانون من حالات مرضية سابقة مثل السرطان والشلل الدماغي، و 35 يعانون من صعوبة في التنفس، و 18 يحتاجون للتنفس الصناعي.

وبحلول نهاية الدراسة، مات طفلان، وبقي 15 في المستشفى ، وكان 3 يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي للتنفس.

وكتب مؤلفو الدراسة أن هذه الدراسة "تؤكد أن المرض الشديد لدى الأطفال مهم ولكنه أقل تواترا بكثير من البالغين" ، مضيفين أن "الأمراض المصاحبة لما قبل المستشفى تبدو عاملا مهما في إصابة الأطفال أو المضاعفات التي تحدث لهم".

بدون أي خيارات علاجية واضحة لفيروس كورونا الجديد، تم علاج الأطفال بمجموعة متنوعة من الأدوية التجريبية المختلفة، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين والريميديسفير كما استخدم الأطباء أيضًا علاج البلازما والعلاج بالأكسجين.

ولم يتم تشخيص أي من الأطفال في الدراسة بالمتلازمة الغامضة التي ربطها الأطباء بفيروس كورونا وافترض بعض الخبراء أن المتلازمة، التي لها أعراض مشابهة جدًا لمرض كاواساكي، نتيجة لتفاعل الجهاز المناعي لدى الطفل بشكل مفرط مع الفيروس.

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ولا تتعارض الدراسة مع فكرة أن الأطفال المصابين بمضاعفات خطيرة لا يزالون ظاهرة نادرة، وأن البالغين المصابين بمضاعفات خطيرة يعانون من معدل وفيات أعلى بكثير من الأطفال.

وأبلغت معظم المستشفيات البالغ عددها 46 مستشفى التي توصل إليها مؤلفو الدراسة عن عدم إدخال أي أطفال جدد خلال فترة إجراء الدراسة.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن نسبة الأطفال ضمن حالات فيروس كورونا المؤكدة في أمريكا 2٪ فقط.



الاطفال وكورونا

وكتب مؤلفو الدراسة: "من بين 48 طفلاً في هذه الدراسة ، هناك 18 طفلاً يحتاجون إلى تنفس صناعي ونجوا جميعًا باستثناء طفلين، مما يعكس انخفاض عبء المرض بشكل ملحوظ لدى الأطفال مقارنةً بالبالغين".

وكان معدل وفيات الأطفال 6٪ ، والذي ، بالمقارنة مع معدل وفيات البالغين البالغ 50٪ إلى 62٪ ولكن كما هو الحال مع البالغين ، عندما يمرض الأطفال الذين يعانون من حالات مرضية سابقة ، فقد يكون الأمر خطيرًا.

كما تمول المعاهد الأمريكية للصحة دراسة جديدة تبحث في النسبة المئوية للأطفال المصابين بعدوى كورونا ، وإذا كان هذا المعدل يختلف في الأطفال الذين يعانون من الربو أو الحساسية.