شكرا لقرائتكم خبر عن دراستان أمريكيتان تؤكدان فشل دواء الكلوروكين فى علاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراستان أمريكيتان جديدتان فشل دواء هيدروكسي كولوروكين "علاج الملاريا" في مساعدة مرضى فيروس كورونا، لتضيفا المزيد من الأدلة على أن الكلوروكين العلاج المحتمل لكورونا قد لا يساعد مرضى الفيروس في المستشفيات، حيث أجريت الدراستان على أكثر من 2000 مريض بكورونا في أحد مستشفيات نيويورك.



الكلوروكين

ووفقاَ لموقع "إنسايدير" فقد وجدت الدراستان، أنه من بين آلاف مرضى فيروس كورونا في المستشفى، فإن أولئك الذين تلقوا الأدوية المضادة للملاريا هيدروكسي كلوروكين لم يكونوا أفضل أو أسوأ من المرضى الذين لم يتلقوا الدواء.

وفحصت دراسة رصدية منهما نشرت يوم الاثنين فيJAMA أوJournal of the American Medical Association على 1438 مريضا في المستشفيات بين 14 و 28 مارس في ولاية نيويورك.

ووجدت أن أولئك الذين تلقوا هيدروكسي كلوروكين مع أزيثروميسين المضاد الحيوي، أو كلا هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين لم يكن لديهم معدل وفيات في المستشفى أقل بكثير مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا الأدوية.

وتم إعطاء حوالي 70 ٪ من المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في الدراسة هيدروكسي كلوروكين بمفرده أو مع أزيثروميسين.

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ذكرت الدراسة أيضًا أن السكتة القلبية كانت أكثر شيوعًا في المرضى الذين تلقوا هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين مقارنةً بأولئك الذين لم يتلقوا أيًا من الأدوية.

أما الدراسة التي نشرت في مجلة NEJM أو New England Journal of Medicine ، فقد بحثت العقار على 1376 مريضًا تم قبولهم في المركز الطبي بجامعة كولومبيا ايرفينج في مدينة نيويورك، 811 منهم تم إعطاؤهم هيدروكسي كلوروكين.

ووجدت أن إعطاء هيدروكسي كلوروكين لم يكن مرتبطًا بزيادة أو انخفاض خطر وضع المريض على جهاز تنفس صناعي أو الوفاة مقارنة مع أولئك الذين لم يتلقوا هيدروكسي كلوروكين.

ولاحظ مؤلفا الدراستين أن المرضى الذين تلقوا هيدروكسي كلوروكين يميلون إلى أن يكونوا أكثر مرضًا من أولئك الذين لم يتلقوا الدواء.