تقدم بيبي شوب لمحة عن "عالم نستحقه" كما يُرى بعيون الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:43 مساءً - كشفت بيبي شوب، شركة البيع بالتجزئة الرائدة للأطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشهد حضوراً متزايداً في آسيا، عن موضوعها الرمضاني لعام 2020، بعنوان "عالم نستحقه". تم تصميم هذه الحملة لدعم وإلهام العائلات خلال وباء COVID-19 العالمي، والتي تضم فيلماً أبيضَ وأسودَ لمدة دقيقتين من إنتاج FP7 McCann Dubai، وأغنية أصلية بعنوان "سأتذكر ما تعلمته" من تأليف وغناء بريتين لين.

يشهد هذا العام شهر رمضان غير مسبوق، حيث لم تتمكن العائلات في العديد من البلدان حول العالم من الاجتماع معاً للإفطار والسحور. ففي شهر يتميز بالتفاؤل والاحتفال، هناك شعور متزايد بالقلق والخوف على سلامة الأحباء. فالأبواب التي كانت مفتوحة سابقاً هي الآن مغلقة والمدن التي كانت تعج سابقاً بأسواق رمضان والتجمعات باتت خالية.

يضم الفيلم إيرا (7) وعبد الله (8) وجوستين (5) وفيشانك (7) وإسراء (6) وفهد (9) ودانييل (6) وأيدين (4) ومينها (8). ويركز على فضائل التذكر والعزيمة المتأصلة في رمضان. طُلب من هؤلاء الأطفال مشاركة ما سيتذكرونه من هذه الفترة التي سيطر عليها COVID-19، وترد إجاباتهم المدهشة والمثيرة قصة رمضانية غير متوقعة. وبالتحديد، إذا تمكنا جميعاً من التعلم مما سيتذكره أطفالنا من COVID-19، فيمكننا المساعدة في بناء عالم نستحقه. نتذكر أهمية رؤية الخير وسط كل ما هو سيئ من حولنا؛ وكما نتذكر أولئك الذين يضحون من أجل البقية؛ نركز على الاعتراف بالتغيرات الإيجابية في أنفسنا؛ وحول تقييم الأشياء التي يجب أن نعتز بها، ليس فقط خلال COVID-19، ولكن دائماً.



قال ريتشارد كولينز، الرئيس التنفيذي في بيبي شوب، نعتقد أن كل طفل يستحق أفضل بداية في الحياة، وتركيزنا على المساعدة فيتحقيق هذا الهدف يزداد قوة الآن، مع الكثير من الاضطرابات في حياة أطفالنا خلال هذه الأوقات غير المتوقعة. ومن خلال رسالة"عالم نستحقه"، تُصور بيبي شوب عالماً مفعماً بالأمل، مليئاً بالإيجابية، من خلال عيون أطفالها وكلماتهم. ونأمل أن يجلب هذا العمل الابتسامات وقدراً من الراحة لجميع العائلات في رمضان.

تقول الفنانة الموسيقية الأمريكية الشابة بريتين لين، التي كتبت اللحن وشاركت في كتابة كلمات أغنية الحملة: "إننا نمر بوقت لا مثيل له، وفي هذه الأوقات المجهولة، نحتاج جميعاً إلى الأمل". واختتمت قائلة: "آمل أن تسلط هذه الأغنية والفيلم الجميل الضوء قليلاً في هذه الأوقات المظلمة وتوحدنا جميعاً".

يمكن مشاهدة الفيلم كاملاً على الإنترنت على: