فرنسا رابع دول العالم في "وفيات كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في فرنسا بواقع 348 أو 1.3%، الثلاثاء، إلى 26991 متجاوزاً إسبانيا حيث بلغ العدد 26920 حالة وفاة.

وبذلك تصبح فرنسا رابع أكبر دول العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن عدد المرضى بالمستشفيات المصابين بالفيروس انخفض مجدداً إلى 21595 من 22284 الإثنين، ليستمر الاتجاه النزولي منذ 4 أسابيع متصلة.

وفي اليوم الثاني بعد رفع العزل العام الذي استمر 55 يوماً، تواصل أيضاً الاتجاه النزولي في عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة وانخفض بواقع 170 أو 6.3% إلى 2542.