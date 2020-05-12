كورونا في أفريقيا.. 66376 إصابة و2336 وفاة

الخليج 365 - أديس أباباالثلاثاء 2020/5/12 09:19 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 66 ألفا و376 حالة.
وقال مدير المركز جون نكينجاسونج، في بيان، إن إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد بلغ 23 ألفاً و95 حالة
وأضاف أن حصيلة عدد الوفيات جراء الفيروس في القارة الأفريقية بلغت 2336 وفاة.
ووفقاً للبيان اليومي للمركز، فإنه تم تسجيل 23022 إصابة شمال أفريقيا، و11376 جنوب القارة، و6461 إصابة في الشرق، و5946 إصابة وسط القارة، بالإضافة إلى 19566 إصابة غرب القارة.
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