الصحة الإسرائيلية: ارتفاع اجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 260 والإصابات إلى 16529 المزيد

سجلت إسرائيل، الثلاثاء، حالتي وفاة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 260 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنها سجلت 3 إصابات جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16529.

وأضافت أن 66 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 53 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

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وحسب الوزارة، فإن 55 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، وأن

أن 12083 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 4186 حالة.