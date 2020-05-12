شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح جديدة للوقاية من كورونا.. أبرزها تجنب الحديث وجها لوجه وفتح نوافذ البيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب انتشار فيروس كورونا تم إعطاء البريطانيين اليوم إرشادات رسمية جديدة حول كيفية الحفاظ على سلامتهم وتجنب الإصابة بالفيروس التاجى عندما يكونون في الخارج، وحثت االحكومة البريطانية على ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام وفي بعض المحلات وقد نصحوا الناس بمواصلة غسل أيديهم ، والعمل من المنزل إذا أمكن، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية.

توصي أيضًا بغسل ملابسهم بانتظام والحفاظ على تهوية جيدة للمنزل، وفي تحذير صارخ للجمهور ، تقول الإرشادات"تقع على عاتقك مسئولية اعتماد هذه المبادئ حيثما أمكن ذلك، فجميعنا كعملاء أو زوار أو موظفين أو أصحاب عمل ، نحتاج إلى إجراء تغييرات لتقليل خطر انتقال الفيروس."

توصي منظمة الصحة العامة في إنجلترا ، بأن يحاول الأشخاص الابتعاد مترين آخرين على الأقل كإجراء وقائي، كما ينصح بالحفاظ على نظافة يديك ووجهك قدر الإمكان من خلال غسلهم بالمياه والصابون ، واستخدام المطهر خارج المنزل وعند ملامسة الاسطح، كما نصحت بالتوقف عن لمس الوجه، وتجنب الحديث وجها لوجه.

وهناك إرشادات حول النظافة حيث تشير الدلائل إلى أن الفيروس يمكن أن يوجد لمدة تصل إلى 72 ساعة على الأسطح، و التنظيف المتكرر مهم بشكل خاص للأسطح المشتركة مثل مقابض الأبواب أو أزرار الرفع والمناطق العامة مثل الحمامات والمطابخ".

وتقول الإرشادات أنه يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بالفيروس أو نشره عن طريق تقليل عدد الأشخاص الذين تتواصل معهم عن قرب، ويمكن ذلك عن طريق تجنب ساعة الذروة في وسائل النقل العام ،ويقول المسؤولون أيضًا إن الشركات يجب أن تتخذ خطوات معقولة لتجنب تجمع الموظفين في الحشود في العمل.

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بالنسبة للبريطانيين الذين يضطرون إلى السفر ، يُنصح بالمشي أو ركوب الدراجات بدلاً من الاعتماد على وسائل النقل العام، وإذا كان عليك استخدام وسائل النقل العام فيجب عليك تجنب أوقات الذروة.

أظهرت الدراسات أن الفيروس يمكن أن يعيش على الأقمشة لعدة أيام هذا يعني أن الناس يمكنهم التقاط الفيروس القاتل من ملابسهم وإصابة أنفسهم، لذلك لا بد من غسل الملابس وتعقيمها جيدا، توصي النصيحة أيضًا بأن يتجنب البريطانيون الزحام في غرفة تغيير الملابس إذا كانوا بحاجة إلى تغيير ملابسهم في العمل.

ويجب أن تكون المباني جيدة التهوية للحد من انتشار الفيروس التاجي القاتل ، كما تقول النصيحة.

حيث تشير الدلائل إلى أن الفيروس أقل احتمالية لانتقاله في المباني جيدة التهوية وفي الهواء الطلق.

وفي الطقس الجيد ، حاول أن تترك النوافذ والأبواب مفتوحة في الأماكن التي يتواصل فيها الناس من مختلف الأسر أو نقل النشاط إلى الخارج إذا استطعت.

مع استخدم مراوح الشفاط الخارجية للحفاظ على تهوية جيدة للمساحات وتأكد من ضبط أنظمة التهوية لتعظيم معدل تدفق الهواء النقي."