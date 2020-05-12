شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صينية: 95٪ من مرضى فيروس كورونا يطورون خلايا مناعية خلال 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث الحديثة إلى أن كل من يصاب بفيروس كورونا التاجي، تقريبًا يطور أجسامًا مضادة له، حيث وجد بحث من جامعة تشونغتشينغ الطبية في الصين أن 95 % من 285 مريضًا طوروا كلا النوعين من الخلايا المناعية التي تحارب الفيروس.

ولكن وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول الأجسام المضادة، ما إذا كان الجميع يطورونها ، وما هو مستوى الأجسام المضادة اللازمة لمنح الحماية ، ومدة استمرار هذه الحماية.



الأجسام المضادة بجسم المتعافين من كورونا

الأجسام المضادة هي خلايا مناعية تنمو بالجسم بشكل فريد استجابة لمسببات الأمراض، لذلك إذا لم تصادف من قبل بكتيريا أو فيروس ، مثل تلك التي تسبب COVID-19 ، فلن يكون لديك أجسام مضادة لها.

ولكن استجابةً لمعظم الإصابات ، يبدأ الجسم في صنع هذه الأسلحة المتخصصة التي ستتعرف على العدوى وتستهدفها إذا واجهتها مرة أخرى ، وغالبًا ما تقضى عليها تمامًا.

مما عرفوه عن الفيروسات التاجية الأخرى ، مثل تلك التي تسبب نزلات البرد ووباء السارس لعام 2003 ، توصل العلماء إلى أنه من المحتمل أن يصاب البشر بأجسام مضادة لفيروس كورونا الجديد أيضًا، ولكن حتى يتمكنوا من دراسة المرضى ، لم يكن هناك علم بالتأكيد.

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لذا راقب الباحثون في مركز تشونغتشينغ الطبي دم 258 مريضاً بحثاً عن علامات الخلايا المناعية، حيث ينتج الجسم نوعين من الأجسام المضادة للعدوى: الجلوبولين المناعي M (IgM) والجلوبولين المناعي G (IgG).

يتم إنتاج الأول في وقت مبكر بعد الإصابة. توفر هذه الأجسام المضادة IgM وتوفر دفعة قصيرة من الحماية قبل أن تتلاشى، فقط حوالي 40 % من المرضى طوروا أجسامًا مضادة للغلوبولين المناعي خلال الأسبوع الأول بعد الإصابة.

ولكن بحلول الوقت الذي كان فيه المرضى تحت المراقبة لمدة أسبوعين ، طور 95 % منهم مستويات يمكن اكتشافها من IgM، والأهم من ذلك كله أنها أنتجت IgG ، وهي أجسام مضادة تستغرق وقتًا أطول للتطور ، ولكنها من النوع الذي يمكن أن يوفر حماية طويلة الأمد.

من أجل معرفة مقدار الحماية ومدة منح هذه الأجسام المضادة الحصانة ، سيحتاج الباحثون مثل الفريق في الصين إلى مواصلة متابعتهم ، وربما يقومون بتجارب `` التحدي '' لتعريضهم للفيروس مرة أخرى ومعرفة ما إذا تحميها الأجسام المضادة من الإصابة مرة أخرى.