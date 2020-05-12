شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط كورونا النفسى على الأم الحامل يؤثر على الطفل مدى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نتائج بحث علمى دولى أنه تتأثر الصحة العقلية للطفل بعوامل الإجهاد أثناء حمل الأم، حيث تشير النتائج إلى أن جائحة فيروس كورونا سيكون لها تأثير ضار دائم على الصحة العقلية للعديد من الأطفال المولودين للأمهات الحوامل حاليًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية حدد اتحاد دولي من الباحثين مصادر معينة لضغوط ما قبل الولادة ، كما تعانيها الأمهات ، والتي لها تأثير مباشر على الصحة العقلية اللاحقة للطفل. ونشرت النتائج في مجلة الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين.





وقالت الدكتورة أشلي وزانا الباحث الرئيسي:" لقد فهمنا بالفعل أن أسس الصحة النفسية مدى الحياة قد وُضعت في السنوات الأولى من الحياة، ولكننا أثبتنا صحة فكرة أن إجهاد ما قبل الولادة ، والرفاهية النفسية للأم أثناء الحمل ، عامل مهم

تحدد الورقة أربعة عوامل ما قبل الولادة عامل الأعراض العاطفية العامة وثلاثة عوامل محددة عامل القلق أو الاكتئاب ، والعامل الجسدي ، وعامل القلق الخاص بالحمل.

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وخلص المؤلفون إلى أن "النتائج الواردة في هذه الورقة تؤكد على أهمية التدخل في فترة ما قبل الولادة ، بما في ذلك المخاوف الخاصة بالحمل في الوقت الحالي ، هناك عدد قليل من التدخلات قبل الولادة للحد من الاكتئاب أو القلق أو الإجهاد لدى الأمهات ، وحتى عدد أقل من الدراسات التي تتتبع الآثار طويلة المدى على الأبناء الذين تتلقى أمهاتهم مثل هذه التدخلات ".

وأكد الباحثون أن هناك عوامل متعددة تلعب دورها ، بما في ذلك علم الوراثة والجنس والبيئة بعد الولادة ، ولكن عندما تجمع بين إجهاد الأمهات مع هذه المحنة البيئية الخاصة بفيروس كورونا ، فهذا يزيد من تحديات الصحة العقلية للأطفال الذين يولدون في هذا العالم ما بعد الوباء.

فالأعراض العاطفية العامة ، التي تتعلق بالمزاج العام للأم ، أثناء الحمل تتنبأ بمشاكل الصحة العقلية التي تظهر بين سن الرابعة والثامنة و تظهر حوالي 50% من اضطرابات الصحة العقلية قبل سن الخامسة ، في حين أن 75% تظهر قبل سن الرشد.