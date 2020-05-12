شكرا لقرائتكم خبر عن بؤرة تفشى كورونا فى الصين تثير القلق مرة أخرى.. اختبار 14 مليون شخص بووهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لصحيفة south china post عن أنه سيتم اختبار ما يقرب من 14 مليون شخص لفيروس كورونا في مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس الأولى، في حملة لمدة 10 أيام، حيث يأتي القرار بعد اكتشاف ست حالات في مجمع سكني في عطلة نهاية الأسبوع وخوفا من الموجه الثانية للفيروس.

وأمرت السلطات في مدينة ووهان بوسط الصين حيث تم الكشف عن الفيروس التاجي الوبائي لأول مرة بإجراء اختبارات كوفيد 19 الجديدة لجميع سكانها البالغ عددهم 14 مليون نسمة بعد مجموعة من الحالات المجتمعية الجديدة.

أمرت قيادة ووهان كوفيد 19 للوقاية من الأوبئة جميع المناطق في المدينة بوضع خطط لعمل هذه الاختبارات خلال 10 أيام ومن المقرر أن تشمل الاختبارات المقيمين الدائمين والسكان المتنقلين ، وتستهدف العقارات السكنية والمناطق المكتظة بالسكان.

Advertisements

جاءت هذه الخطوة غير المسبوقة بعد تقارير في نهاية الأسبوع عن ست حالات جديدة من الاصابه بفيروس كورونا من نفس المجمع السكني المعروف باسم سانمين والحالات هي الأولى في المدينة منذ أن تم الإبلاغ عن آخر مريض محلي لكوفيد 19 في 3 أبريل الماضى.

وقال أستاذ علم الأوبئة الصيني ، الذي رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام ، أن هناك حاجة لإجراء اختبارات واسعة النطاق لمنع موجة جديدة من العدوى، مؤكدا تظهر الحالات الجديدة في ووهان أن هناك خطرًا حقيقيًا بحدوث موجة ثانية من الانتقال المحتمل في المجتمع من قبل حاملات الأعراض أو الأعراض الخفيفة ويمكن أن تساعد الاختبارات على هذا النطاق الواسع في العثور على الأشخاص الناقلين للعدوى لتقليل خطر تفشى المرض من جديد.