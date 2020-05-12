شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب طبيبك أشعة الموجات فوق الصوتية على الحوض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموجات فوق الصوتية للحوض هو اختبار يستخدم الموجات الصوتية لعمل صور للأعضاء داخل الحوض، قد يطلب طبيبك هذا الاختبار لتشخيص مرض ما ، أو للتحقق من صحة طفلك أثناء وجوده في الرحم، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية الموجات فوق الصوتية للحوض، وفقاً لموقع "webmd".

في النساء، يتم استخدام الموجات فوق الصوتية الحوض لعرض:

-عنق الرحم.

-قناة فالوب.

-المبيضين.

-الرحم.

-المهبل.

-المثانة.

وفي الرجال ، يتم استخدامه لعرض:

-المثانة.

- غدة البروستاتا.

-الحويصلات المنوية (الغدد التي تضيف السائل إلى السائل المنوي).

لماذا يطلب الطبيب الموجات فوق الصوتية للحوض ؟

في النساء، يمكن للأطباء استخدام الموجات فوق الصوتية للحوض من أجل:

-البحث عن مشاكل في هيكل الرحم أو المبيضين

-البحث عن سرطان في المبيضين أو الرحم أو المثانة

-البحث عن جهاز داخل الرحم (اللولب)

-البحث عن حالات نمو مثل الأورام غير السرطانية أو الأورام الليفية أو الخراجات

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-اكتشاف سبب النزيف أو الألم غير الطبيعي

-تقييم أو علاج مشاكل الخصوبة

-مراقبة نمو طفلك أثناء الحمل

- التحقق من مرض التهاب الحوض (عدوى في الرحم أو المبايض أو قناتي فالوب)

-تشخيص الحمل المنتبذ (بويضة مخصبة تنمو خارج الرحم).

-البحث عن عينة من الأنسجة لإخراجها من الرحم أثناء خزعة بطانة الرحم.

في الرجال، يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية للحوض من أجل:

-التحقق من وجود مشاكل في المثانة وغدة البروستاتا والحويصلات المنوية.

-البحث عن أورام المثانة.

كيفية إجراء الموجات فوق الصوتية للحوض ؟

تستخدم الموجات فوق الصوتية الحوضية جهازًا يسمى محول الطاقة الذي ينقل الموجات الصوتية، ترتد هذه الموجات الصوتية من أعضائك وأنسجتك، ثم ترتد إلى محول الطاقة. يحول الكمبيوتر الموجات الصوتية إلى صورة لأعضائك، والتي تظهر على شاشة الفيديو.

يمكن لطبيبك إجراء هذا الاختبار بإحدى الطرق الثلاث:

-تتم الموجات فوق الصوتية عبر البطن من خلال البطن. تستلقي على ظهرك على طاولة ويقوم الفني بوضع القليل من الجل على محول الطاقة.

يساعد الجل محول الطاقة بشكل أكثر سلاسة ويمنع دخول الهواء بين الجهاز وجلدك، يقوم الفني بتشغيل المحول بلطف ذهابًا وإيابًا على جلد بطنك.

تتم الموجات فوق الصوتية عبر المهبل من خلال المهبل.

كما يتم إجراء الموجات فوق الصوتية عبر المستقيم عند الرجال من خلال المستقيم.

الموجات فوق الصوتية دوبلر هو نوع آخر من الموجات فوق الصوتية يقيس سرعة واتجاه الدم أثناء تدفقه عبر الشرايين والأوردة في البطن، و يمكن لطبيبك استخدام هذا الاختبار للبحث عن تضيق أو انسداد في الأوعية الدموية.