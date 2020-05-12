شكرا لقرائتكم خبر عن هل العلاج بالبلازما فعال لالتهاب المفاصل فى الركبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البلازما الغنية بالصفائح الدموية هي علاج تجريبي قد يقلل من آلام التهاب المفاصل ويستخدم مكونات من دم الشخص لعلاج الأنسجة التالفة، ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية هي علاج جديد لإدارة الألم المرتبط بهشاشة العظام في الركبة.

ولكن توصي الإرشادات الحالية من الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم ومؤسسة التهاب المفاصل بشدة بتجنب هذا العلاج لأنه لم يتم تطويره وتوحيده بشكل كامل حتى الآن هذا يعني أنه لا يمكن التأكد مما تحتويه الجرعة التي يحصل عليها الشخص من هذا النوع من العلاج .

كيف يعمل العلاج بالبلازما وهل هو فعال؟

تحتوي الصفائح الدموية في الدم على عوامل نمو ويعتقد العلماء أن مصدر حقن البلازما تكون من دم الشخص نفسه في المنطقة المصابة سيساعد الأنسجة على إصلاح نفسها عن طريق التسبب في تكوين خلايا جديدة، بهذه الطريقة ، يمكن لـلعلاج بالبلازما المساعدة في عكس تلف الأنسجة الموجودة.

ولكن لم تؤكد الأدلة حول استخدام البلازما لعلاج التهاب المفاصل بالركبة بعد أنه خيار آمن وفعال ، وقد أسفرت الدراسات عن نتائج متضاربة.

في حين تدعم العديد من الدراسات استخدامه، يقول العديد من الدراسات الأخرى أن العلاج بحقن البلازما ليس له أي تأثير، ونظرًا لأن حقن البلازما هي علاج تجريبي ، فهناك أدلة محدودة حول مدى سلامتها وفعاليتها.

ما يحدث أثناء عملية الحقن بالبلازما؟

أولاً سيقوم الطبيب بسحب كمية صغيرة من الدم من الذراع، ثم سيضعون عينة الدم في جهاز طرد مركزي لفصل المكونات والحصول على تعليق مركّز من الصفائح الدموية في البلازما.

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بعد ذلك سيقوم الطبيب بتخدير الركبه وحقن البلازمافي مساحة المفصل في الركبة قد تستخدم الموجات فوق الصوتية لتوجيه الحقن.

ماذا يحدث أثناء التعافي؟

- ضع ثلجًا على ركبتك لمدة 20 دقيقة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات في الأيام الثلاثة الأولى.

- تجنب مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الأيبوبروفين ، لأنها قد تمنع تأثير البلازما.

- الحصول على الكثير من الراحة وتجنب الأنشطة التي تضغط على الركبة.

- استخدام العكازات أو إطار المشي لبضعة أيام للحفاظ على الوزن وعدم الضغط على الركبة.