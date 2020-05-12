شكرا لقرائتكم خبر عن قصة طفلة 4 سنوات أنقذت حياة والدتها بمكالمة هاتفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة " mirror " قصة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، تدعي فاي، قامت بالاتصال بالإسعاف لتخبرهم أن والدتها التي تدعي كاتي همفيرس وتبلغ من العمر 32 عاما، غير قادرة على التقاط أنفاسها، وذلك بعد أن أبلغتها والدتها أنها بحاجة إلى المساعدة الطبية بسبب تعرضها لأزمة ربو شديدة.

وقالت الأم، إن ابنتها الصغيرة في السن أنقذت حياتها بعد أن أبغلت الإسعاف، "فأنا كنت أعاني من أزمة ربو شديدة، وأرغب بالمساعدة لكي أستطيع أن التقط أنفاسي مرة أخرى".



الطفلة

وأكملت الأم، أنها كانت تلعب مع طفلتها في المنزل، "وبشكل مفاجئ شعرت بعدم القدرة على التقاط أنفاسي"، ولأنها مريضة ربو لديها جهاز استنشاق في المنزل، وبالفعل أخذت جلسة لكي تساعدها على التنفس، ولكنها فشلت وبدأت تشعر بثقل في ذراعيها وساقيها، وهنا أبلغت طفلتها أنها تحتاج للمساعدة.

وأضافت الأم، عند اتصال طفلتي بالإسعاف، ظلوا على الهاتف معها حتي وصلوا إلي المنزل، وكانت طفلتي تتمتع بالهدوء الشديد عند وصولهم، وفور الكشف عليا تأكدوا أنني أعاني من أزمة ربو شديدة، وأحتاج إلي حقنة أدرينالين قبل نقلي إلى المستشفي.

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طفلة تنقذ والدتها

وقالت الأم:" بالرغم من صغر سن طفلتي إلا أنها من أنقذت حياتي، لولا ذلك ، لا أعتقد أنني سأكون على قيد الحياة، لأنني تعرض لألم شديد في صدري، ولم أستطيع علي التنفس، وكان يدي وقدمي غير قادرين علي التحرك.

ووصفت الأم، هذه الأزمة الربوية أنها الأصعب على الإطلاق.