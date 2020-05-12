شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بالكبدة البقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكلات مختلفة ومتنوعة نتناولها يوميا على فطار رمضان، ولكن ينصح دائما بتناول الأكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى وخصوصا فيروس كورونا، وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ينصح بتناول الكبدة البقرى نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية وفيتامينات.

وحسب ما ذكره موقع carnivoreaurelius فإن الكبدة البقرى تحتوى على فيتامين سى وأ والزنك والحديد والبروتين وغيرها من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى ومحاربة الفيروسات والعدوى ، كما انها تحد من خطر الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا والالتهابات الشائعة.

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كما تحتوى الكبدة على نسبة عالية من الخصائص والمعادن التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحد من خطر الاصابة من القرح والالتهابات، وتعمل على تقوية القلب والاوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين والامراض التى يتعرض لها القلب.

يعتبر تناول الكبد البقرى من أفضل الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة وتساعد على التركيز والنشاط، كما تحتوى الكبد على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يساعد فى تقوية العضلات والمفاصل وتعزيز صحة العظام والوقاية من الهشاشة والكسور.

لذلك ينصح تناول الكبدة على فطار رمضان ويمكن اعدادها بطرق مختلفة سواء كبدة مشوية او بالفلفل والطماطم أو محمرة .