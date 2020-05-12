شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية مثيرة للجدل: المدخنون أقل إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون إيطاليون عن مزيد من الأدلة على أنه يمكن حماية المدخنين من الفيروس التاجي المميت، والتى تشير إلى أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بالمرض، وهي نظرية ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية من عدة دراسات عالمية أخرى.

ولكن بمجرد دخول المدخنين إلى المستشفى وفقا لتقرير موقع " الديلى ميل"، ، قد يكونون أكثر عرضة لتقدم المرض بسرعة، ويؤدي إلى الوفاة بشكل سريع، ووجدت الدراسة الجديدة أن نصف المدخنين المصابين ماتوا - مقارنة بـ 35 % من بقية المرضى'.

لكن مسئولي الصحة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة يحثون الناس على الإقلاع عن التدخين لحماية أنفسهم من الفيروس على سبيل الاحتياط.

التدخين وعلاقته بكورونا تفاصيل الدراسة الإيطالية تفاصيل الدراسة الإيطالية بحثت الدراسة الإيطالية، المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في بارما ، شمال إيطاليا، وهذا يعني أنه لا يمكن تطبيق النتائج إلا على الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة بما يكفي لطلب الرعاية الطبية .

تم أخذ معلومات حول التدخين من السجلات الطبية ، وبذلت جهود للاتصال مباشرة بالمرضى أو أقاربهم للتأكيد، وكانت البحوث السابقة حول هذا الموضوع مليئة بالثغرات لأن الباحثين يعترفون بأن البيانات كانت مفقودة.

ولكن في هذه الدراسة ، تم التحدث مع 423 من أصل 441 مريضًا أو أقاربهم على الهاتف ، مما يعزز البيانات، وكان 21 مريضا فقط (4.8 %) مدخنين نشطين ، وهو غير متناسب مقارنة مع 24 % من السكان ، وفقا للفريق الطبى .

بينما كان 10% (44 شخصًا) مدخنًا سابقًا ، ولكن هناك نقص في البيانات الواضحة لتحديد عدد الإيطاليين الذين اعتادوا على هذه العادة تمامًا، وشكل غير المدخنين 85 % من الضحايا ، والمدخنين 6 % ، والمدخنون السابقون 9 %، وهو ما لا يختلف اختلافا كبيرا عن مجموع الفوج.

ومع ذلك ، كان لدى المدخنين النشطين فرصة 50/50 للبقاء على قيد الحياة بمجرد دخولهم المستشفى - توفي 47 % من الذين تم قبولهم، وبالمقارنة ، توفي ما يزيد قليلاً عن ثلث غير المدخنين.

الآليات الأساسية التي من المحتمل أن تحمي المدخنين ليست واضحة بعد، ولكن نظرية استخف بها العلماء هي أن النيكوتين يقلل من مستقبلات ACE-2 ، وهي بروتينات في الجسم يرتبط بها الفيروس من أجل إصابة الخلايا.

وتكهن طبيب بأن التعرض لدخان السجائر والمواد الكيميائية الخاصة به يقلل من نظام المناعة في الجسم بمرور الوقت ، مقاسة بعلامات التهابية أقل، لذلك ، عندما يصاب المدخنون بفيروس مثل سارس - CoV - 2 ، فإن جهازهم المناعي يكون أكثر "تحملاً" ولا يبالغ في رد الفعل.

ومن ناحية أخرى ، قد يكون غير المدخنين أكثر عرضة للإفراج المفاجئ والقاتل للعلامات الالتهابية عندما يصابون بالفيروس ، المعروف باسم `` عاصفة السيتوكين ''، وقال الأطباء في السابق إن استجابة الجسم للفيروس في كثير من الأحيان ، وليس الفيروس نفسه ، هي التي تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية مرض الشخص.

"الدراسة الحالية مفيدة لأنها تشير إلى أن المدخنين قد يحملون نوعًا من آلية الحماية من عدوى السارس CoV-2 المصحوبة بأعراض"، وتم نشر الدراسة على موقع ما قبل الطباعة MedRxiv ، وبالتالي لم تخضع لتدقيق من قبل علماء آخرين.

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من الناحية النظرية المدخنين أكثر عرضه للإصابةعادة ، يكون المدخنون معرضين لخطر الإصابة بالعدوى لأن الشعر الصغير داخل الشعب الهوائية والرئتين ، والذي يساعد على نقل مسببات الأمراض والمخاط ، غالبًا ما يتلف بسبب المواد الكيميائية السامة في دخان السجائر.

من الناحية النظرية ، سيضع ذلك المدخنين في وضع غير موات إذا أصيبوا بالفيروس التاجي ، مع الأخذ في الاعتبار أن المرض يترك المرضى غير قادرين على إدخال كمية كافية من الأكسجين إلى مجرى الدم بسبب التهاب الرئة، ولكن البيانات من جميع أنحاء العالم تظهر خلاف ذلك، أن المدخنين محميون من العدوى بطريقة ما.

كما وجد استعراض للدراسات العلمية أجراها أكاديميون بجامعة كوليدج لندن أن نسب المدخنين بين مرضى المستشفيات كانت "أقل من المتوقع".

دراسات بالصين والولايات المتحدة وكوريا

أجريت 22 من الدراسات في الصين ، وثلاث في الولايات المتحدة ، وواحدة في كوريا الجنوبية ، وواحدة في فرنسا ، وواحدة دراسة دولية باستخدام بيانات المملكة المتحدة في الغالب.

اقترحت الدراسة من الولايات المتحدة أن المدخنين أقل احتمالا أن يكون لديهم اختبار إيجابي للإصابة بالسارس - CoV - 2 مقارنة مع غير المدخنين.

وبدلاً من أن يعكس ذلك احتمالية الإصابة بالفيروس في المقام الأول ، فمن المرجح أن يشير إلى خطر إصابة شخص ما بالمرض لدرجة أنه يضطر إلى الذهاب إلى المستشفى. معظم البلدان المشاركة في الدراسات أجرت معظم اختباراتها في المستشفيات، لكن الباحثين لاحظوا أن المدخنين أكثر عرضة للاختبار ، ربما لأن أعراضهم ، مثل السعال ، تكون أكثر وضوحًا بسبب عادتهم.

قدمت دراستان عاليتا الجودة صفر دليل على أن 657 مدخنا حاليًا أو سابقًا مصابًا بالفيروس كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة في المستشفى، ولكن عندما يتم تشخيص المدخنين بالفيروس ، يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض لدرجة أنهم بحاجة إلى التهوية.

هذا وفقًا لدراستين أخريين ، شمل 1370 شخصًا في المستشفى، كان المدخنون أكثر عرضة بنسبة 43 % لرؤية تقدم مرضهم ليصبح حادًا من أولئك الذين لم يدخنوا أبدًا، وذكرت 3 دراسات معدلات الوفيات من COVID-19 ولكن "لم يكن هناك فرق ملحوظ" بين المدخنين وغير المدخنين.

وقال المؤلفان إن الدراسات "لم تذكر صراحة حالة التدخين على الإطلاق"، وأشاروا إلى أن المرضى الذين ماتوا ربما كانوا يدخنون في الماضي ، ولكن لم يتم تسجيل ذلك بوضوح من قبل الطبيب.

وخلص المؤلفون إلى أن هناك نقصًا في الأدلة التي تلبي معايير عالية للتأكيد بالتأكيد على ما إذا كان المدخنون معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا أو لديهم نتائج ضعيفة أم لا.