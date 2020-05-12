رجيم آخر 10 ايام من رمضان لتخسيس الوزن قبل العيد

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الجسم الرشيق حلم كل سيدة وفتاة، للحصول على طلة أنثوية وأنيقة، لذا نقدم لك عزيزتي رجيم العشرة الأيام الاخيرة من شهر رمضان ، وهذا النظام يساعدك على تخسيس من 2 كيلوغرام حتى 4 كيلوغرامات خلال عشرة أيام الاخيرة من رمضان وقبل العيد.
اليوم الأول والثاني
الفطور
٣ حبات تمر + قطعة توست أسمر أو نصف رغيف خبز أسمر. ملعقة لبنة خالية الدسم. خيار + فنجان شاي أخضر.. تفاحة.
أو شوفان مع حليب خالي الدسم + تفاحة + شاي أخضر.
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الغداء
خضار مشوية أو مسلوقة + نصف كاسة برغل مسلوق + سبانخ مطبوخة بالزيت وبكمية قليلة.
العشاء
خضار مشوية أو مسلوقة / أو / لبن خالي الدسم
اليوم الثالث والرابع
الفطور
٣ حبات تمر + قطعة توست أسمر أو نصف رغيف خبز أسمر. القليل من الزعتر و الزيت + خيار.
فنجان شاي أخضر .. تفاحة
الغداء
تبولة أو سلطة + سمك مشوي أو تونا (علبتان).
العشاء
سلطة
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اليوم الخامس والسادس
الفطور
٣ حبات تمر + قطعتين جبنة بلدية خالية من الملح كل قطعه بحجم إصبعين + قطعة توست أسمر أو نصف رغيف أسمر صغير+ ١٠ حبات زيتون أسود + خيار + خس.
فنجان زنجبيل
الغداء
نصف رغيف خبز اسمر + فاصولية بزيت أو هندباء مع زيت أو لوبية مع زيت + سلطة
العشاء
سلطه أو تبولة أو لبن خالي الدسم
اليوم السابع والثامن
الفطور
٣ حبات تمر + قطعه توست أسمر أو نصف رغيف أسمر صغير.
+ بيضة مسلوقة + بندورة وحدة + فنجان قرفة أو زنجبيل + برتقالة.
أو كورن فليكس دايت + حليب خالي الدسم + تفاحة + شاي أخضر.
الغداء
سلطه أو تبوله + شرحات لحمة مشوية 250 غرام أو سودة مشوية بمقدار صحن وسط + نصف كاسة رز أسمر.
العشاء
سلطه أو تبولة
اليوم التاسع و العاشر
الفطور
٣ حبات تمر +بيضة مسلوقة + قطعه جبنة خالية الدسم بلدية
+ تفاحة + شاي أخضر / بدون خبز أو توست أسمر.
الغداء
صدر دجاج مشوي أو مسلوق + سلطة.
أو خضار مشوية أو مسلوقة + بامية بالزيت + نصف رغيف خبز أسمر.
أو صحن وسط شوربة عدس + صدر دجاج مشوي.
أو مقدار فنجان كبير معكرونة مسلوقة أو بمقدار صحن أكل
+ بندورة مفرومة ناعمة وشوية فطر وممكن نحط فليفلة خضرا. ونطبخها على النار. لتصير معكرونة بصلصة البندورة.
+ صحن سلطة.
يعني عنا / أربعة / اقتراحات للغداء. اختاروا منها يلي بيعجبكم
+ فنجان شاي أخضر
العشاء
سلطه أو تبوله أو فواكه
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يسمح بين الوجبات. بالتفاح / الكيوي / البرتقال / الأناناس / البطيخ الأحمر / الكريب فروت
أو السلطات الخضراء بكل أنواعها.
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