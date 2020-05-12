رجيم آخر 10 ايام من رمضان لتخسيس الوزن قبل العيد

الجسم الرشيق حلم كل سيدة وفتاة، للحصول على طلة أنثوية وأنيقة، لذا نقدم لك عزيزتي رجيم العشرة الأيام الاخيرة من شهر رمضان ، وهذا النظام يساعدك على تخسيس من 2 كيلوغرام حتى 4 كيلوغرامات خلال عشرة أيام الاخيرة من رمضان وقبل العيد.



اليوم الأول والثاني



الفطور

٣ حبات تمر + قطعة توست أسمر أو نصف رغيف خبز أسمر. ملعقة لبنة خالية الدسم. خيار + فنجان شاي أخضر.. تفاحة.

أو شوفان مع حليب خالي الدسم + تفاحة + شاي أخضر.

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الغداء

خضار مشوية أو مسلوقة + نصف كاسة برغل مسلوق + سبانخ مطبوخة بالزيت وبكمية قليلة.

العشاء

خضار مشوية أو مسلوقة / أو / لبن خالي الدسم





اليوم الثالث والرابع



الفطور

٣ حبات تمر + قطعة توست أسمر أو نصف رغيف خبز أسمر. القليل من الزعتر و الزيت + خيار.

فنجان شاي أخضر .. تفاحة

الغداء

تبولة أو سلطة + سمك مشوي أو تونا (علبتان).

العشاء

سلطة

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اليوم الخامس والسادس



الفطور

٣ حبات تمر + قطعتين جبنة بلدية خالية من الملح كل قطعه بحجم إصبعين + قطعة توست أسمر أو نصف رغيف أسمر صغير+ ١٠ حبات زيتون أسود + خيار + خس.

فنجان زنجبيل

الغداء

نصف رغيف خبز اسمر + فاصولية بزيت أو هندباء مع زيت أو لوبية مع زيت + سلطة

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العشاء

سلطه أو تبولة أو لبن خالي الدسم



اليوم السابع والثامن



الفطور



٣ حبات تمر + قطعه توست أسمر أو نصف رغيف أسمر صغير.

+ بيضة مسلوقة + بندورة وحدة + فنجان قرفة أو زنجبيل + برتقالة.

أو كورن فليكس دايت + حليب خالي الدسم + تفاحة + شاي أخضر.

الغداء

سلطه أو تبوله + شرحات لحمة مشوية 250 غرام أو سودة مشوية بمقدار صحن وسط + نصف كاسة رز أسمر.

العشاء

سلطه أو تبولة

اليوم التاسع و العاشر



الفطور



٣ حبات تمر +بيضة مسلوقة + قطعه جبنة خالية الدسم بلدية

+ تفاحة + شاي أخضر / بدون خبز أو توست أسمر.

الغداء

صدر دجاج مشوي أو مسلوق + سلطة.

أو خضار مشوية أو مسلوقة + بامية بالزيت + نصف رغيف خبز أسمر.

أو صحن وسط شوربة عدس + صدر دجاج مشوي.

أو مقدار فنجان كبير معكرونة مسلوقة أو بمقدار صحن أكل

+ بندورة مفرومة ناعمة وشوية فطر وممكن نحط فليفلة خضرا. ونطبخها على النار. لتصير معكرونة بصلصة البندورة.

+ صحن سلطة.

يعني عنا / أربعة / اقتراحات للغداء. اختاروا منها يلي بيعجبكم

+ فنجان شاي أخضر

العشاء

سلطه أو تبوله أو فواكه

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يسمح بين الوجبات. بالتفاح / الكيوي / البرتقال / الأناناس / البطيخ الأحمر / الكريب فروت

أو السلطات الخضراء بكل أنواعها.