المغرب يسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6418 حالة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/5/12 08:27 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/5/12 08:27 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6418 حالة.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 188 حالة. وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 2930 حالة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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