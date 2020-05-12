الأردن يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 576 حالة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/5/12 07:14 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/5/12 07:14 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.

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