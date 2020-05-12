وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأضافت أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 2913.

وأوضحت الوزارة أن مجموع الوفيات بكورونا في العراق وصل إلى 112، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأشارت وزارة الصحة والبيئة العراقية إلى أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 1903.