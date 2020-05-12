نصائح طبيعية تساعدك على إعادة نمو شعرك

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقال إن شعر المرأة هو تاجها، لذلك من الطبيعي أن تهتم جميع السيدات في مظهر شعرها وتحسينه، وتبحث عن أفضل الطرق لتحصل على شعر صحي غير متساقط، لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد على تحفيز الشعر ونموه.

التدليك

يساعد تدليك فروة الرأس على استعادة نمو الشعر وتحسين سماكة الشعر، ويمكنكِ القيام بتدليك فروة الرأس عند وضعك لبعض الزيوت عليها، كما يساعد تدليك فروة رأسك كل يوم على تخفيف التوتر بالإضافة إلى تكثيف ونمو الشعر.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية التي تدخل إلى الشعرة وتقلل من فقدان البروتين، ويمكن استخدام زيت جوز الهند قبل أو بعد غسل شعرك حسب نوع شعرك.

إذا كان شعرك دهنيا قومي بوضعه طوال الليل أو لبضع ساعات قبل الاستحمام، ودلّكي الزيت فروة رأس والشعر كامل، أما إذا كان جافاً يمكنكِ وضعه قبل الاستحمام أو بعده لكي يحسّن من صحة الشعر وبريقه.

زيت السمك

يمكن أن يساعد تناول أحماض أوميجا الدهنية في تحسين شعرك من الداخل، إذ إنها مليئةٌ بالعناصر الغذائية والبروتينات التي تعمل على تحسين كثافة الشعر والتقليل من تساقطه.

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الصبار

يستخدم الصبار منذ القدم لعلاج تساقط الشعر، كما أنه يهدئ فروة الرأس ويرطب الشعر، ويقلل من قشرة الرأس ويعمل على تفتيح بصيلات الشعر التي قد تسدها الزيوت الزائدة.

ويمكنك وضع جل الصبار النقي على فروة رأسك وشعرك عدة مرات في الأسبوع، أو استخدام الشامبو والبلسم الذي تحتوي مكوناته على الصبار.

عصير البصل

هناك مشكلة واحدة لعصير البصل وهي رائحته القوية لكنكِ إن استطعتِ التعامل معها فإن فوائده تستحق العناء، إذ أظهرت الدراسات أن عصير البصل يعزز نمو الشعر، ويحسن الدورة الدموية، وعامل نمو الكيراتين وتدفق الدم إلى الرأس.

ويمكنكِ عصر البصل ووضع العصير على فروة رأسك وشعرك ومن ثم تركه لمدة 15 دقيقة على الأقل، ومن بعدها تنظيف شعرك بالشامبو بشكل طبيعي.

الليمون

يمكنكِ استخدام عصير الليمون الطازج أو زيت الليمون، إذ أنه يعزز جودة الشعر ونموه، ويساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية، لذا قومي بوضع عصير الليمون الطازج على فروة رأسك وشعرك قبل 15 دقيقة من استخدام الشامبو.