طرق التخلص من الحبوب السوداء

قد تواجه كثير من السيدات بعض الصعوبات حين يتعلق الأمر بسعيهن للتخلص من الحبوب السوداء التي تظهر لديهن في أجزاء مختلفة من أجسامهن. ورغم أنها مشكلة مرهقة ومزعجة في آن واحد، لكن هناك بعض الطرق التي يمكن للمرأة اتباعها بغية التخلص من تلك الحبوب بشكل نهائي، لكننا نستعرض في البداية أسباب ظهور تلك الحبوب:

- الجانب الوراثي: فمشكلة ظهور تلك الحبوب قد تكون مشكلة موجودة في العائلة بالأساس.

- الأدوية: حيث قد تظهر الحبوب كأثر جانبي لتناول بعض الأدوية مثل أنواع بعينها من مضادات الاكتئاب.

- الهرمونات: فدائما ما تتسبب التغيرات الهرمونية خلال سنوات المراهقة في الإصابة بتلك الحبوب.

- العرق: لاسيما عند إفرازه مع ارتداء ملابس ضيقة، حيث قد يتسبب وقتها في زيادة تفاقم المشكلة.

- الضغط العصبي: رغم أنه سبب غير مباشر لظهور حب الشباب، لكنه من العوامل المساعدة.

وتشير الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن هناك بعض الأدلة التي تبين أن بعض الكربوهيدرات (مثل الخبز الأبيض ورقائق البطاطس) المعروف عنها تسببها في زيادة مستويات السكر بالدم قد تساهم أيضا في ظهور مشكلة حب الشباب.

وبالنسبة للعلاجات، فإنه من الممكن في معظم الحالات أن يتم التخلص من تلك الحبوب بإدخال بعض التغييرات على نمط الحياة واستخدام بعض العلاجات المنزلية الفعالة. ونستعرض فيما يلي قائمة بأفضل هذه العلاجات التي يمكن لأي امرأة الاستعانة بها:

الاستحمام بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة

ترك العرق والأوساخ على الجلد بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة أمر من الممكن أن يساهم في عودة ظهور الحبوب.

التقشير

وهو ما يمكن القيام به باستخدام مستحضرات تقشير رقيقة للتخلص من خلايا الجلد الميتة على أن تكون مزودة بمكونات مثل حمض الساليسيليك لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من البشرة.

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ارتداء ملابس من النوع الفضفاض

تتسبب الملابس الضيقة في حبس العرق والأوساخ وفركها في مسام الجلد.

تجربة زيت شجر الشاي

يستخدمه الاستراليون منذ سنوات في معالجة كثير من مشكلات البشرة.

إبعاد الشعر الطويل عن منطقة الظهر

لأن حدوث احتكاك بينهما يؤدي لظهور مشكلة حب الشباب.

- اختيار نوع الكريمات الواقية من الشمس بعناية.

الاهتمام بتناول نوعية الأطعمة الصحية

تشمل الخضروات، الفاكهة، الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

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