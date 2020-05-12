إنفوجراف.. اليوم العالمي للتمريض.. الملائكة في حرب كورونا

الخليج 365الثلاثاء 2020/5/12 05:20 م بتوقيت أبوظبي
يحل اليوم العالمي للتمريض هذا العام فيما تخوض الطواقم الطبية ومن بينها الممرضون معركة هم جنود الخط الأول فيها من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ومداواة ضحاياه.
وجرى اختيار يوم 12 مايو/أيار للاحتفاء بالممرضين في يناير/كانون الثاني من عام 1974، إذ يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث.
الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للتمريض:
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