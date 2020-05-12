إنفوجراف.. اليوم العالمي للتمريض.. الملائكة في حرب كورونا

يحل اليوم العالمي للتمريض هذا العام فيما تخوض الطواقم الطبية ومن بينها الممرضون معركة هم جنود الخط الأول فيها من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ومداواة ضحاياه.

وجرى اختيار يوم 12 مايو/أيار للاحتفاء بالممرضين في يناير/كانون الثاني من عام 1974، إذ يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للتمريض:



