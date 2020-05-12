عارضة أزياء بريطانية تتطوع بدار رعاية لكبار السن خلال أزمة "كورونا"

تطوعت عارضة الأزياء البريطانية هارييت روز وتعمل لحساب "دولتشي وجابانا" للعمل فى دار رعاية خاصة بكبار السن خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لمدة شهر، حيث نشرت صورا لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام" وهي ترتدي ملابس التمريض.

وقالت روز :" قبل شهر واحد ، مع 16 فردًا رائعًا آخرًا ، انتقلت إلى دار رعاية بدأت العمل فيها مؤخرًا ، لمدة تأمين لمدة شهر واحد من أجل ضمان سلامة السكان خلال ذروة تفشي وباء كورونا. .و لم يمت أي أحد في المكان الذي أعمل به منذ وصلت إلى هنا، إنه عمل صعب ولكني سعيدة جدا".

وتابعت: "يمكنني القول، بسرور كبير، إننا كنا محظوظين جداً لأننا لم نفقد أي مقيم أو عضو في فريق العمل جراء فيروس (كورونا) خلال هذه الفترة"، وذكرت: "نحن جميعاً سعداء ونشعر بالفخر بإنجازنا الضخم، مع كل ما بذلناه خلال مئات الساعات بأقل قدر من النوم وبعدم الاستسلام".

وأضافت: "نرسل كل حبنا لجميع دور الرعاية الأخرى والعاملين بها الذين يواصلون القيام بعمل رائع"، ووجهت رسالة لمتابعيها: "ابق في المنزل، حافظ على التباعد الاجتماعي، واغسل يديك، نحن سوية سنتغلب على ذلك، ابق متفائلا، وكن إيجابيا".

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وتتعاقد العارضة حاليا مع وكالة "سيلكت" التي تعد واحدة من أكبر وكالات لندن للأزياء، وظهرت بمجلة "بلاك آند وايت" الشهيرة، وأوضحت الصحيفة أن متابعي حساب عارضة الأزياء احتفوا بما قامت به، وشجعوها على الاستمرار.

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