6 نصائح للحصول على أظافر مثالية خلال العزل المنزلى

مع استمرار العزل المنزلى الذاتى و االتباعد الاجتماعى بعد تفشى فيروس كورونا المستجد لتجنب العدوى، ومع استمرار غلق الخدمات التى قد تتسبب فى نقل العدوى، اضطرت الكثير من النساء للتخلى عن نشاطتها التجميلية، لكن يبدو أن هذا الإغلاق سيستمر طويلا، وهو ما يتطلب تقديم حلول منزلية فعالة.

واعتادت الكثيرات على تجميل أظافرهن فى صالونات التجميل، والأن يواجهن صعوبة فى استكمال روتينهن فى المنزل، وهو ما دفع اثنين من خبراء التجميل المحترفين، لتقديم نصائح لإتقان فن المانيكير والباديكير فى المنزل من خلال مجلة "fashionmagazine".

ينصح خبراء التجميل بالبدء بإزالة أى آثار لبقايا الطلاء الموجودة على أظافرك باستخدام الأسيتون، و بمجرد أن يكون لديك قاعدة نظيفة، قومى بقص أظافرك إلى الطول المطلوب باستخدام قصافة الأظافر ثم حسنى شكلها بملف الأظافر.

قومى بنقع أظافرك فى المياه الدافئة لمدة خمس إلى عشر دقائق، مع إضافة بعض أملاح الاستحمام المهدئة، وبمجرد الحصول على شكل أظافرك المثالى، استمرى فى دفع بشرة الظفر بلطف باستخدام أداة دفع البشرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ قبل تقشير سطح الظفر برفق باستخدام عازلة للأظافر.

استخدمى زيت ومقشر للبشرة، مع فرك الأظافر برفق باستخدام فرشاة مانيكير للتخلص من الجلد حول الظفر بلطف ويساعد على تقشير البشرة الجافة من الجلد.

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بالنسبة للقدمين، استخدمى مقشر لطيف للتخلص من الجلد الجاف بالكعوب وإظهار الجانب الأكثر نعومة فى قدميكي.

وينصح خبراء التجميل باستخدام طلاء مناسب فهى طريقة مهمة لحماية أظافرك، استخدمى الفرشاة لوضع طلاء رقيق، مع إضافة طبقة علوية للتلميع، مشيرين إلى إمكانية استخدام الفرش القديمة فى إزالة زوائد الطلاء حول الظافر من خلال غمسها فى الاسيتون واستخدام حافتها لإزالتها.

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