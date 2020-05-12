قناع الشاي الأحمر لتقشير البشرة وتنظيفها وجعلها مشرقة

للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها لا بد من العناية بها بتغذيتها عن طريق الأقنعة التي تتضمن مواد طبيعية، والحرص على نظافتها، ويعد التقشير أفضل وسيلة لتخليص البشرة من طبقات الجلد السطحية التالفة والخلايا الميتة وبقايا البثور الجافة والرؤوس السوداء، ويعمل أيضاً على تحريك الدورة الدموية بالبشرة والسماح لها بالتنفس وتجديد الخلايا.



وقالت فرياني ماريانو، إختصاصية الأمراض الجلدية الإسبانية"، إنه للاستفادة من التقشير يجب استخدام مواد طبيعية تستفيد البشرة من عناصرها، ويعد الشاي الأحمر أفضل منظف، حيث يعمل على تصغير حجم المسامات التي تعد السبب الرئيسي لتراكم الدهون وإفرازها، ما يمنحها بشرة نظيفة من العمق، ولإكمال مفعول الشاي يضاف إليه الزبادي الذي يعمل على تقشير البشرة بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك، وهو ما يمنح البشرة اللون الطبيعي الشبابي والذي يدل على نضارتها.

وعن طريقة تحضير قناع الشاي الأحمر، تمزج ملعقتان من مسحوق الشاي مع ملعقة من الزبادي جيداً ويطبق القناع على الوجه مدة ربع ساعة حتى يجف على البشرة، وبعدها يزال بواسطة التدليك بحركات دائرية، ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ و بعدها بالماء البارد لغلق المسامات، ويستعمل القناع مرتيْن في الأسبوع.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

وصفات طبيعية من الأفوكادو للعناية بالبشرة للحماية من التجاعيد وعلاج الجفاف

فوائد الطماطم للعناية بالبشرة