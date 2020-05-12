5 وصفات طبيعية لتقشير البشرة مِن مُكوّنات مُتوفّرة في كل منزلٍ

تحرص المرأة على العناية بالبشرة بشكل دائم سواء من خلال تناول أطعمة صحية تساعد فى الحفاظ على نضارتها وحيويتها أو اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيبها، بالإضافة إلى ضرورة التخلص من الجلد الميت من خلال تقشير البشرة باتباع وصفات طبيعية، نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "mnn".

يساعد العسل على تقشير البشرة بطريقة طبيعية، كما يعمل على ترطيبها، ولذلك ينصح بوضع كمية صغيرة بحجم كف اليد، على الوجه مع الفرك برفق، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك، وهو نفس حمض ألفا هيدروكسي الموجود في علاجات العناية بالبشرة، كما يساعد على توحيد لون البشرة، لذلك ينصح بعمل قناع للوجه من الزبادى، وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء.

يعتبر قصب السكر مصدر طبيعي لحمض الجليكوليك، كما يمكن أن يعزز إنتاج خلايا الجلد الجديدة، بالإضافة إلى إنه يعمل على تنعيم البشرة، لذلك ينصح بمزج نصف كوب من السكر الأبيض أو البني مع ما يكفي من زيت الزيتون أو زيت بذور العنب بكميات متساوية لعمل معجون ثم عمل قناع به على الوجه والجسم بحركة دائرية، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسله بالماء الدافئ.

يحتوي عصير الليمون على حمض ألفا هيدروكسي طبيعي الذى يساعد فى إزالة خلايا الجلد الميتة، لذلك ينصح بمزج ربع كوب من عصير الليمون وعصير التفاح وعصير العنب وسكر القصب حتى يذوب السكر، لعمل قناع للوجه، من خلال غمس قطعة قطن بالمزيج ووضعه على البشرة، ثم تركه لمدة 10 دقائق، ثم شطف الوجه بالماء.

يحتوي البابايا على إنزيم البابين الذي يذيب خلايا الجلد الميتة، ويساعد فى تفتيح الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، لذلك ينصح بهرس ثمرة البابايا ووضعها على الوجه، لمدة 15 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء الدافئ.

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