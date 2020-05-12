تعرف على الطرق المختلفه لعلاج ورم وتضخم اللثة

تورم وتضخم اللثة هو فرط نمو أنسجة اللثة حول الأسنان هناك عدد من الأسباب لهذه الحالة لكنها غالبًا ما تكون أحد أعراض سوء نظافة الفم أو أحد الآثار الجانبية لاستخدام بعض الأدوية، إذا تركت دون علاج

يمكن أن تؤثر هذه الحالة الفموية على محاذاة الأسنان وتزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة

يمكن حل تورم اللثة عن طريق تحسين عادات نظافة الفم في الحالات الأكثر شدة ، يكون العلاج الجراحي ضروريًا.

ووفقا لتقرير لموقع healthline تشمل اعراض تورم اللثة، لثة طرية، التهاب، ألم، رائحة الفم الكريهة، تراكم الترسبات على الأسنان،في الحالات الأكثر شدة ، يمكن أن تغطي اللثة الأسنان تمامًا ، مما يؤثر على النظافة ومحاذاة الأسنان، إذا كانت الأسنان مغطاه

فسيكون من الصعب تنظيفها هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة إذا كان الشخص يعاني من فرط نمو اللثة في سن أصغر

فقد يؤثر ذلك على ظهور الأسنان أو العملية التي تنمو فيها الأسنان وتصبح مرئية

أسباب تورم اللثة

يحدث فرط نمو اللثة بسبب الالتهاب يمكن أن يكون أيضًا بسبب الأدوية

كأثر جانبي للأدوية الموصوفة تشمل الأدوية الشائعة التي يمكن أن تسبب هذا النمو المفرط ما يلي:

الأدوية المضادة للنوبات، مثبطات المناعة، حاصرات قنوات الكالسيوم ، أو الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والحالات الأخرى المتعلقة بالقلب

غالبًا ما يتم حل هذه الحالة بمجرد توقف الشخص عن تناول الدواء الموصوف.

يمكن تصنيف الأسباب الأخرى إلى مجموعات: تضخم اللثة الالتهابية ، والأسباب الجهازية ، والورم الليفي اللثوي الوراثي.

تضخم اللثة الالتهابية



يمكن أن يحدث تضخم اللثة كنتيجة مباشرة للالتهاب، غالبًا ما يحدث الالتهاب بسبب تراكم الجير على الأسنان من الطعام والبكتيريا وممارسات النظافة السيئة

الالتهاب يمكن أن يجعل اللثة طرية وحمراء ويمكن أن يؤدي إلى النزيف.

أسباب جهازية

الأسباب الأخرى لورم اللثة هي أكثر فسيولوجية يمكن أن يؤدي الحمل والاختلالات الهرمونية وبعض الأمراض مثل اللوكيميا إلى فرط نمو اللثة، تتحسن الحالة عادةً بمجرد معالجة السبب الأساسي في حالة الحمل ، يتحسن تضخم اللثة بمجرد ولادة الطفل

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نظافة الفم الصحيحة يمكن أن تحسن الأعراض وتقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة.

الورم الليفي الليفي الوراثي

الورم الليفي اللثوي الوراثى هو حالة فموية نادرة تسبب تضخمًا بطيئًا ومتدرجًا في اللثة غالبًا ما يبدأ في مرحلة الطفولة ، ولكن قد لا يكون ملحوظًا حتى مرحلة البلوغ، يحدث فرط نمو اللثة من هذه الحالة بسبب الإفراط في إنتاج الكولاجين.في بعض حالات هذه الحالة ، ستغطي اللثة الأجزاء الرئيسية من أسطح الأسنان أو تغطيتها بالكامل

علاج تورم اللثة

يعتمد علاج تضخم اللثة على السبب الأساسي في كثير من الحالات ، يمكن أن تمنع نظافة الفم المحسنة الأعراض أو تحسنها وتحل هذه الحالة ومع ذلك

إذا كان فرط نمو اللثة ناتجًا عن دواء أو مرض ، فقد يوصي الأطباء بإجراء جراحة.

يمكن أن يكون فرط التنسج اللثوي حالة متكررة على الرغم من التحسينات في نظافة الفم والعلاج المهني واستبدال الأدوية في مثل هذه الحالات

قد يلزم إزالة اللثة المتضخمة جراحيًا يمكن لأطباء اللثة إجراء هذه الجراحة باستخدام مشرط أو ليزر.

تتضمن بعض الإجراءات المستخدمة لإزالة ورم اللثة:

استئصال الليزر: سيستخدم طبيب اللثة الليزر لإزالة أنسجة اللثة الملتهب

الجراحة الكهربائية: يقوم أخصائي علاج اللثة بتطبيق تيارات كهربائية على أنسجة اللثة لقطع أو إزالة ما تضخم.

جراحة اللثة: هذا الإجراء يفصل اللثة عن الأسنان، حيث يتم طي اللثة مؤقتًا مؤقتًا للسماح لأخصائي اللثة بالوصول لإزالة الأنسجة الملتهبة وتنظيف أي لوحة أو جير.

استئصال اللثة: يزيل استئصال اللثة جزءًا من اللثة حول الأسنان حيث يتم قص اللثة المريضة وإزالتها ثم إصلاح اللثة المتبقية بغرز.



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