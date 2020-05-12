تعرف على الأضرار التي تصيب الأطفال بسبب الاستخدام المفرط للموبايل

يلجأ أغلب الأمهات والآباء إلى إلهاء أطفالهم عن "الزن" واللعب، والطلبات المستمرة لهم بإستخدام الهواتف المحمولة، ولكن سرعان ما يتحول الأمر إلى الإدمان، وهو ما يجعلهم يتعرضون للعديد من أضرار الهاتف على صحتهم.

وصرح الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية وإذابة الدهون، أنه انتشرت أجهزة الموبايل والتابلت وجميع أنواع الهواتف الحديثة بشكل واسع بين الأطفال بداية من عمر سنة حتى 15 عاما. مما يعرض هذا الجيل للإصابة بمخاطر صحية أكثر بكثير مما نتخيل.

وأكد حلمى، في تصريح خاص أن هناك مجموعة كبيرة من الأضرار التى لا يتوقعها الآباء عند جلوس الطفل أمام الموبايل والتابلت لساعات طويلة، أهمها:

1- ينخفض المجهود البدنى للطفل، مما يجعله أكثر عرضة لزيادة الوزن.

2- انعزال الطفل مع الهاتف، وعدم التواصل مع الآخرين يؤدى للتوحد أو الانطوائية.

3- موجات هذه الأجهزة تعرض الطفل لمشاكل كثيرة، مثل: فرط النشاط والحركة وانخفاض المستوى الدراسى.

Advertisements



وأوضح حلمي أن الوقت المفضل لاستخدام الهواتف الذكية يجب أن تكون ساعة واحدة فقط على مدار اليوم، بشرط أن يتم تقسيم هذه المدة على عدة مرات خلال اليوم وليس بشكل متواصل.

وأضاف حلمي، إلى أنه يفضل أن يمارس الأطفال الرياضة، والجلوس فى الشمس وقت مناسب لإفراز فيتامين "د"، بدلا من الجلوس على الهواتف أو التابلت.

قد يهمك أيضا:

علماء يُوضِّحون مدى تأثير الهواتف المحمولة على الجماجم البشرية

الهواتف المحمولة تُسبِّب قلّة النوم بين الشباب وتُؤثِّر على الإنتاجية