تعرف على علاقة فيتامين د بصحة القلب للكبار والأطفال

في ظل تفشي فيروس كورونا، يجب الاهتمام بتعزيز صحة أجهزة الجسم، لذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بـ فيتامين د حيث وجد الباحثون أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د يمكن أن يكون له آثار وقائية على القلب.

وأشار موقع timesofindia فيتامين د هو عنصر غذائي موجود في بعض الأطعمة اللازمة للصحة وللحفاظ على عظام قوية، وهو يفعل ذلك عن طريق مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام والمكملات الغذائية.

كما يوجد بعض المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د وهي أسماك السلمون والرنجة والسردين والجبن وزيت كبد السمك، والتونة المعلبة وصفار البيض والفطر والأطعمة المدعمة.

وأشارت الأبحاث أنه قد يصاب الأشخاص الذين يحصلون على القليل جدًا من فيتامين د بعظام هشة، كما أنهم الأكثر عرضه بمرض هشاشة العظام، وهي حالة تعرف باسم الكساح عند الأطفال ولين العظام عند البالغين.

تهدف الدراسة الحالية، التي نشرت في مجلة التغذية البشرية وعلم التغذية إلى تقييم العلاقة بين تناول فيتامين د الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة أو غير المميتة لمدة 10 سنوات (CVD)، وعوامل الخطر التقليدية للأمراض القلبية الوعائية وعلامات بديلة تتعلق بالالتهاب والتخثر، ومقاومة الأنسولين، وظائف الكبد والكلى.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرف علي 10 أشياء عن فيتامين دي D

دراسات توضح كفاية التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين "د"