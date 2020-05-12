تعرف على أهم وأبرز الفوائد المذهلة من بذور السمسم

تمنح ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية طريقتان مهمتان للحفاظ على صحة عظامك، ولكن بجانب تلك الأمور يحتاج الشخص أن يتبع نظامًا طبيعيا، دون تناول الأدوية الطبية، حيث أشارت الدراسات العلمية إلى أن زيت السمسم يعد علاج معجزة لتقوية عظامك، كما أن نظام الطب الهندي التقليدي يوصي بزيت السمسم لعلاج العديد من القضايا المتعلقة بالصحة بما في ذلك الإمساك وضعف العظام.

- العلاقة بين بذور السمسم وصحة العظام :

تحتوي بذور السمسم على النحاس والمغنيسيوم والكالسيوم ودهون أوميجا 3 الصحية وتحتوي على نسبة عالية من البروتين، والتي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالعظام.

وتحتوي 30 جرامًا من بذور السمسم غير المقشرة على 22 في المائة من الكمية الغذائية الموصى بها (RDI) من الكالسيوم، ويمكن أن توفر لك حفنة من بذور السمسم المستوى الموصى به من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات والبروتين.

- كيفية استخدام بذور السمسم :

توصي الأيورفيدا الهندية باستخدام بذور السمسم بطرق متعددة لجني فوائدها الصحية المذهلة، يمكنك تناول البذور والتدليك بالزيت، كلاهما جيد للصحة، يمكن أن يخترق زيت السمسم جميع طبقات الجلد السبع ويمكن أن يظهر نتائج مذهلة.

كما يمكن في الصيف نقع ملعقة صغيرة من بذور السمسم البيضاء في كوب من الماء وتركها طوال الليل، ثم صفّي البذور باستخدام مصفاة واشرب الخليط في الصباح.

ويمكنك أيضًا رش بعض بذور السمسم فوق السلطة أو وضعها مباشرة في الشتاء.

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وفقًا للأيورفيدا فإن التدليك بزيت بذور السمسم مفيد أيضًا لعظمك، خذ بعض زيت السمسم الدافئ وضعه على جسمك، دلك بلطف لمدة 15 دقيقة على الأقل ، مع السماح للزيت بالامتصاص في الجلد. خذ حمامًا بعد 10 دقائق. مارس هذا لمدة شهر للحصول على نتائج فعالة.

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