تعرف على الأعراض الشائعة لهشاشة العظام

يعد هشاشة العظام هو حالة شائعة تصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، ولكن قد يحدث أيضًا في الأشخاص الأصغر سنًا

تعد أبرز أعراض هشاشة العظام وفقا لموقع بولد سكاى هى:

•التورم وتصلب الركبة

• زيادة في آلام المفاصل عندما تكون نشطة وعند الراحة ينخفض الألم

• الشعور بالدفء في المفصل يعد من أبرز أعراض هشاشة العظام

• انخفاض في حركة الركبة مثل صعوبة الدخول والخروج من السيارة ، أو صعوبة في الجلوس أو النهوض من الكرسي أو صعوبة أثناء استخدام الدرج وعند تحرك الركبة ، يصدر صوت صرير.

شخيص هشاشة العظام

سيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني ويطلب الطبيب بعض الاختبارات التشخيصية التي يجب القيام بها. وهي تشمل ما يلي:

• الأشعة السينية - يتم إجراء الأشعة السينية للتحقق مما إذا كانت هناك أي نتوءات عظمية حول المفصل.

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• التصوير بالرنين المغناطيسي - تظهر عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا تفصيلية للعظم والغضاريف. للمساعدة في الكشف عن الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل العظمي .

• اختبارات سوائل المفاصل - يستخدم الطبيب إبرة لإخراج السوائل من المفصل المصاب ، والذي يتم اختباره لاحقًا للالتهاب. يتم إجراء هذا الاختبار لتحديد ما إذا كان الألم ناتجًا عن النقرس أو أي عدوى أخرى.

• اختبارات الدم - يمكن أن تستبعد اختبارات الدم أمراضًا أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

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