تعرف على الأعراض الشائعة لهشاشة العظام

القاهرة - لايف ستايل
يعد هشاشة العظام هو حالة شائعة تصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، ولكن قد يحدث أيضًا في الأشخاص الأصغر سنًا
تعد أبرز أعراض هشاشة العظام وفقا لموقع بولد سكاى هى:
•التورم وتصلب الركبة
• زيادة في آلام المفاصل عندما تكون نشطة وعند الراحة ينخفض الألم
• الشعور بالدفء في المفصل يعد من أبرز أعراض هشاشة العظام
• انخفاض في حركة الركبة مثل صعوبة الدخول والخروج من السيارة ، أو صعوبة في الجلوس أو النهوض من الكرسي أو صعوبة أثناء استخدام الدرج وعند تحرك الركبة ، يصدر صوت صرير.
شخيص هشاشة العظام
سيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني ويطلب الطبيب بعض الاختبارات التشخيصية التي يجب القيام بها. وهي تشمل ما يلي:
• الأشعة السينية - يتم إجراء الأشعة السينية للتحقق مما إذا كانت هناك أي نتوءات عظمية حول المفصل.
• التصوير بالرنين المغناطيسي - تظهر عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا تفصيلية للعظم والغضاريف. للمساعدة في الكشف عن الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل العظمي .
• اختبارات سوائل المفاصل - يستخدم الطبيب إبرة لإخراج السوائل من المفصل المصاب ، والذي يتم اختباره لاحقًا للالتهاب. يتم إجراء هذا الاختبار لتحديد ما إذا كان الألم ناتجًا عن النقرس أو أي عدوى أخرى.
• اختبارات الدم - يمكن أن تستبعد اختبارات الدم أمراضًا أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.
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تعرف علي أهم أعراض وأسباب هشاشة العظام
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