العطس عند المولود

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 04:02 مساءً - يحدث العطس في محاولة الجسم من أجل تنظيف الأنف، فعندما تعلق أمور غريبة فيه مثل الدخان أو الغبار يصبح الأنف منزعجاً ما يتسبب بحالة العطاس، بالتالي يعتبر العطاس المحطة الدفاعية الأولى للبكتيريا والحشرات.

د.أحمد عبد العال، طبيب استشاري طب الأطفال، من مستشفى برجيل، يشرح للأمهات كل ما يتعلق بالعطس عند المواليد.





يعطس المواليد الجدد أكثر من البالغين، فهم ما زالوا يتأقلمون مع الغبار والجراثيم والعوامل الخارجية الأخرى التي يواجهونها خارج الرحم. لكن هذا لا يعني دائماً أن هناك ما يدعو للقلق وإذا عطس الطفل عدة مرات دون أعراض أخرى، فقد يكون مجرد رد فعل طبيعي.



ماذا يحدث في جسم المولود عند العطس؟

عندما يدخل شيء غريب إلى الأنف، يتفاعل مع الشعيرات الدقيقة في الأنف الحساس، مسبباً إحساس النمنمة.

هذا الأمر يسبب إرسال رسائل إلى الدماغ تخبره بأن الأنف بحاجة إلى تنظيف نفسه، واستجابة لذلك يرسل الدماغ الإشارة بالعطس، ليحضر جسمه نفسه لذلك.



لماذا يعطس حديثو الولادة؟



1. لإزالة الشوائب في الأنف



يتنفس المواليد الجدد عادةً من خلال الأنف، ويستغرق الأمر حوالي 3-4 أشهر لبدء التنفس عن طريق الفم. لذلك يصعب عليهم الانتقال المفاجئ، فهم يحتاجون إلى العطس كثيراً لإزالة شوائب الأنف واستئناف نمط التنفس الطبيعي.



2. لديهم أنف صغير

يمتلك الأطفال حديثي الولادة أنوفاً صغيرة، الأمر الذي يعني أن لديهم ممرات أنف ضيقة يمكنها بسهولة جذب جزيئات الغبار من الجو، هذا بدوره قد يعني أن الطفل من الممكن أن يعطس لتوسيع مسار الأنف.



3. التخلص من انسداد فتحة الأنف أثناء الرضاعة

4 - بسبب وجود المهيجات في الهواء

مثل دخان السجائر أو رائحة العطور، أو جزيئات الغبار الموجودة في الهواء، إلى زياد العطاس عند الطفل. لذلك يجب تهوية المنزل جيداً.

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5- بسبب الحمى أو المرض مثل نزلات البرد

وتشمل أكثر أعراض البرد شيوعاً التهابات الجهاز التنفسي، والعطس والسعال والإفرازات الأنفية، نتيجة نظام المناعة غير الناضج .



6. جفاف الهواء



بما أن طفلك يمتلك ممراً صغيراً في أنفه، فقد يجف المخاط الموجود في أنفه بسهولة، الأمر الذي يزيد من عطاسه.ويزداد ذلك في أشهر الشتاء، أو في الأماكن الجافة، أو في الغرف المكيفة.



7. حساسية الأنف

وفي العادة يلعب العامل الوراثي دوراً مهماً فقد تكون موروثة من أحد الأبوين.

8 - تقيؤ الطفل للحليب

وذلك لتسربه إلى الأنف، الأمر الذي يؤدي إلى التهيج والعطاس



يجب مراجعة الطبيب في هذه الحالات:



• الحمى: تعتبر درجة حرارة الجسم التي تزيد على 38 درجة مئوية حمى عند الرضع. إذا كان الطفل يعاني من الحمى مع العطس، فقد يكون ذلك بسبب التهاب في الجهاز التنفسي.

• البرد: تشمل أعراض البرد سيلان الأنف، والسعال، والخمول وأحياناً الحمى. من المعروف أن نزلات البرد تسبب العطس أيضاً.

• السعال والصفير: إذا كان طفلك يعاني من السعال أو العطاس، أو الأزيز، فقد يصاب بالحساسية الناتجة عن حبوب اللقاح أو الغبار أو حتى رائحة العطور.

• الشعور بالضيق والخمول وضعف الشهية: إذا بدت علامات الخمول أو فقدان الشهية على الطفل، أو إذا كان يبكي باستمرار.