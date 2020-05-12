تسجيل 59 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجّلت اليابان 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و26 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 16009، والوفيات إلى 667 حالة.
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