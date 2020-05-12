شفاء 194 حالة من كورونا في الكويت

الكويت - لايف ستايل سجّلت الكويت 194 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 3101 حالة. وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وقـــــــــــد يهمك أيـــــــــــــضًأ :

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