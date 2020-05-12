صحة ورشاقة

65 حالة وفاة جديدة بكورونا في بلجيكا

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سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 65 حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 8761، مضيفةً أنها سجّلت 368 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 53779 حالة.

وأشارت الى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 43 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 35 شخصًا بعد تعافيهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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