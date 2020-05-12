65 حالة وفاة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 8761، مضيفةً أنها سجّلت 368 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 53779 حالة.
وأشارت الى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 43 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 35 شخصًا بعد تعافيهم.
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