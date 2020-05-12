سلطنة عمان تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت سلطنة عمان اليوم 148 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة إلى 3721. وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 33 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين و115 لغير العمانيين، مشيرة إلى أن 1250 حالة تماثلت للشفاء. قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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