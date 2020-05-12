783 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

سجّلت الإمارات 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع مجموع الحالات إلى 19,661 حالة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات 203 حالات، مشيرة إلى شفاء631 حالة جديدة، لترتفع حالات الشفاء إلى 6,012 حالة. قد يهمك أيضا: الإمارات تسجل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة 3 دراسات تنفي العلاقة بين زيادة فرص الإصابة بفيروس "كورونا" وحبوب الضغط

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