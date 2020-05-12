الفلبين تسجل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفلبين 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 11350 . وذكرت وزارة الصحة الفلبينية في بيان أنها سجّلت 25 حالة وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 751 وفاة. قد يهمك ايضا: ارتفاع وَفَيَات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 333 1303 وفيات بـ"كورونا" في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة والمكسيك تخلي الملاجئ الحكومية

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