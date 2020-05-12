إندونيسيا تسجل 16 حالة وفاة و484 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت إندونيسيا 16 حالة وفاة و484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الأندونيسية أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة ارتفع إلى 1007 حالات، فيما بلغت حصيلة الإصابات 14 ألفًا و749 إصابة مؤكدة، مشيرةً إلى تماثل 3063 حالة للشفاء.
وأضافت أن هناك أكثر من 32 ألف حالة إصابة مشتبه بها في البلاد، في حين خضع حوالي 119 ألفًا و728 شخصًا لفحص مخبري.
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