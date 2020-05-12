البحرين تسجل وفاة واحدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة البحرينية تاسع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وبيّنت الوزارة أن الحالة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 80 عاما كان يعاني من العديد من الأمراض المزمنة. وكانت البحرين سجّلت أمس 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا. Advertisements قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" "كورونا" يواصل الانتشار حول العالم وتعداد المتوفين يتجاوز حاجز الـ200 ألف

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