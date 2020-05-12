إسبانيا تسجل 176 وفاة و426 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت إسبانيا اليوم 176 حالة وفاة و426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت السلطات الصحية الإسبانية بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 26920 حالة، فيما صعد عدد الإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) إلى 228030 حالة.

وأوضحت أن 123484 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات حاليًا منهم 11371 مصابا في وحدات العناية المركزة، مشيرة إلى تماثل 138980 حالة للشفاء.

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